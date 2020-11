Ambiente: a Torino in arrivo 30 mila nuovi alberi

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Trentamila nuovi alberi a Torino entro i primi mesi del 2021. A fare il punto sulle politiche di miglioramento ambientale della Città, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra domani, è l'assessore comunale all'Ambiente Alberto Unia. "Nei prossimi mesi - spiega Unia - il piano di forestazione urbana della Città proseguirà e alle 10 mila piante messe a dimora un anno fa, 7 mila al Parco Stura e 3 mila al Colonnetti, e alle 3 mila della scorsa primavera nel Parco Piemonte, si aggiungeranno entro fine anno ulteriori 15 mila alberi e altrettanti entro i primi mesi del 2021. E sono inoltre in corso trattative con partner privati per ulteriori interventi che dovrebbero essere realizzati entro la primavera".



I prossimi 15 mila alberi saranno piantati nei parchi Piemonte, Laghetti Falchera, Stura e Pellerina. Si tratta anche in questo caso di interventi di messa a dimora con materiali e tecniche differenti rispetto a quelli normalmente realizzati nei viali alberati e nei giardini e parchi cittadini, "perché l'obiettivo - ricorda l'assessore - è realizzare macchie fitte di piante che nel giro di sette/dieci anni possano formare vere e proprie aree boscate". (ANSA).