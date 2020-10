Ambiente: pg Riello,collaborazione sindaci campani deludente

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Esprime soddisfazione, Luigi Riello, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, per il sequestro di quattro aziende, tra Napoli e Salerno che scaricavano i propri reflui nel fiume Sarno ma, nel contempo, "bacchetta" i sindaci e gli amministratori locali il cui contributo nella tutela dell'ambiente è "ancora deludente".



In una nota diffusa oggi, il procuratore generale esprime "il più vivo compiacimento per i significativi e rilevanti sequestri preventivi richiesti dalla Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, e dal Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore Antonio Centore, sequestri disposti dai giudici per le indagini preliminari dei rispettivi Tribunali ed eseguiti dai carabinieri del comando Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli".



"Tali sequestri, - spiega Riello - che hanno interessato 4 aziende della provincia di Napoli e Salerno, operanti in settori diversi (Conserve alimentari, prodotti ortofrutticoli, metallurgia pesante), intervengono sugli scarichi abusivi del fiume Sarno, il più inquinato d'Europa, principale fonte di inquinamento del Golfo di Napoli. I presunti illeciti contestati - scarico abusivo di rifiuti industriali, abbandono di rifiuti speciali pericolosi - che saranno debitamente accertati nelle sedi competenti, dimostrano comunque quanto importante sia l'attenzione della magistratura inquirente e delle forze di polizia nei confronti della tutela dell'ambiente in una regione stuprata da un abusivismo edilizio di mastodontiche proporzioni (oltre il 64,3% degli immobili in Campania è abusivo), e da inquinamento del mare, di corsi di acqua, di terreni, di ancora preoccupante entità nonostante i rilevantissimi e meritori risultati di varie operazioni svolte nel territorio di questo distretto, ad opera di tutti i procuratori della Repubblica e della polizia giudiziaria".



"Questo procuratore generale, - continua la nota - fin dal suo insediamento, ha attribuito rilievo primario alla tutela dell'ambiente, istituendo un gruppo di lavoro di magistrati al fine di uniformare e coordinare le iniziative al riguardo nel distretto con l'ausilio delle eccellenze delle forze dell'ordine specializzate nella delicata materia" ciononostante però, fa notare il procuratore generale "ancora deludente è la collaborazione di molti sindaci ed amministratori locali in questo settore di pur di tale rilevanza".



"La magistratura inquirente del distretto di Napoli continuerà ad impegnarsi senza sosta nel contrasto ai fenomeni di inquinamento ed illeciti sversamenti, tenuto anche conto del momento di grave emergenza sanitaria in atto", conclude il comunicato della Procura Generale. (ANSA).