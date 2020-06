Legambiente: Marche, buono stato ecologico 42% corpi idrici

(ANSA) - ANCONA, 06 GIU - "Nelle Marche è in stato ecologico buono il 42% dei corpi idrici naturali e il solo il 22% di quelli fortemente modificati. Per lo stato chimico buono il 78% dei corpi idrici naturali e il 61% di quelli fortemente modificati. Dunque, l'obiettivo della Direttiva Quadro Acque dell'Unione Europea fissato al 2015 è ancora lontano. Lo sottolinea Legambiente che ha presentato il dossier sullo stato di salute dei corpi idrici: è "urgente mettere in campo azioni a sostegno della qualità dei nostri corsi d'acqua". Intanto parte una campagna di segnalazioni di scarichi inquinanti.



Nell'ultimo triennio (2015-2017) di monitoraggio dell'Arpam, sui 185 corpi idrici fluviali delle Marche, grazie alle 124 stazioni di campionamento, i dati sullo stato di salute dei fiumi marchigiani non è arrivato agli obiettivi posti dalla Direttiva Quadro Acque dell'Unione Europea che imponeva il raggiungimento dello stato buono al 2015. Per lo stato ecologico si tiene conto degli indicatori biologici, della fauna ittica, dei parametri fisico chimici e idromorfologici. La maggior parte dei corpi idrici che raggiunge l'obiettivo di qualità 'stato ecologico buono' è localizzata nelle zone appenniniche e pedecollinari, dove l'antropizzazione è contenuta e gli ecosistemi fluviali riescono a mantenere condizioni più vicine a quelle di naturalità.



"Il raggiungimento di una buona qualità ecologica e chimica dei corpi idrici in Europa, che la Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) aveva fissato al 2015, non è più procrastinabile - dichiara Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche -.



Diverse le cause del mancato conseguimento dei risultati, tra cui gli scarsi finanziamenti erogati, un'attuazione troppo lenta della direttiva da parte degli Stati membri e un'insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali".



In occasione della giornata mondiale dell'Ambiente Legambiente presenta il dossier "H₂O - la chimica che inquina l'acqua", fa il punto sulle sostanze inquinanti immesse nei corpi idrici, con numeri, dati e un focus dedicato alle sostanze emergenti (tra queste, fitofarmaci, farmaci a uso umano e veterinario, pesticidi di nuova generazione, microplastiche).



Nelle Marche viene riportato il sito di Falconara Marittima in cui la falda è inquinata da idrocarburi pe-santi e leggeri, Ipa e Mtbe (metil-t-butil etere) oltre che piombo, mercurio, arsenico, solfuri fluoruri e fosfati. "La situazione geologica del sottosuolo, - fa sapere - composto da strati irregolari e disomogenei di de-positi alluvionalirecenti, ne determina un acquifero multistrato estremamente vulnerabile in quanto potrebbe esserci stata una diffusione e contaminazione da parte degli inquinanti per tutto il suo spessore". Inoltre nel Bacino Fiume Chienti "c'è la contaminazione della falda idrocarburi alifatici clorurati (tricloroetano e tetracloroetilene)".



Segnalata anche la "discarica di Campolungo ad Ascoli Piceno in quanto mancava di impermeabilizzazione ed era interessata direttamente dalla falda freatica che agiva come vettore del percolato". (ANSA).