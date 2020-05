Il Papa proclama Anno speciale per riflettere su Laudato si'

CITTA' DEL VATICANO - "Oggi è anche il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Si', con la quale si è cercato di richiamare l'attenzione al grido della Terra e dei poveri", ha ricordato papa Francesco al termine del Regina Caeli. "Grazie all'iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale - ha proseguito -, la settimana Laudato si', che abbiano appena celebrato, sboccherà in un Anno speciale di anniversario della Laudato si', un anno speciale per riflettere sull'enciclica, dal 24 maggio di quest'anno fino al 24 maggio del prossimo anno". "Invito tutte le persone di buona volontà - ha aggiunto Francesco - ad aderire per prendere cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili". "Sul sito verrà pubblicata la preghiera dedicata a quest'anno - ha concluso -. Sarà bello pregarla".