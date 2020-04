Earth Day: Mipaaf pubblica Elenco di 3300 alberi monumentali

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sono oltre 3300 gli alberi censiti nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia reso pubblico da oggi in formato shape. E' l'iniziativa presa dal ministero delle Politiche agricole alimentari e foresta in occasione della Giornata mondiale della Terra. "In un periodo di difficoltà come quello che stiamo attraversando - afferma la ministra Teresa Bellanova - non smettiamo di occuparci degli alberi e dei boschi, anche attraverso i parchi verdi che rendono straordinario il nostro patrimonio ambientale e culturale e che attendono la nostra visita non appena potremo tornare a percorrere sentieri e strade della nostra Italia meravigliosa".



Importabile nei più comuni programmi Gis (Geographic Information System), il file, informa il mipaaf, consente di visualizzare la distribuzione sul territorio degli alberi censiti nell'Elenco creato e costantemente aggiornato dalla Direzione generale foreste del ministero, grazie alla collaborazione di Regioni, Province autonome e Comuni italiani.



Il file, che permette anche di avere le informazioni associate ad ogni albero monumentale, viene inviato su richiesta attraverso la compilazione digitale di un modulo nel sito del mipaaf. (ANSA).