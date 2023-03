(di Duccio Fumero) (ANSA) - MILANO, 17 MAR - Il provvedimento dell'Unione Europea che vuole vietare la produzione di auto a combustione dal 2035 è solo l'ultimo atto di una strada che è ormai segnata.



A dirlo è Adrian Hallmark, ceo di Bentley Motors, durante la presentazione dei risultati 2022 e dell'annuncio di 3 miliardi di euro di investimenti in dieci anni per i modelli elettrici e per lo stabilimento di Pyms Lane a Crewe, in Inghilterra.



Secondo Hallmark, il futuro è l'auto elettrica non solo per le regole che l'Europa e i governi stanno portando avanti ma perché è quello che i consumatori chiedono. Per questo l'obiettivo di Bentley Motors è elettrificare l'intera gamma di prodotti e raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2030.



Il 2022 è stato intanto un anno positivo per la casa automobilistica che ha registrato 3,38 miliardi di fatturato (+ 19%) e 708 milioni di utile operativo (+82%) malgrado la Brexit,la pandemia la guerra in Ucraina.



"La transizione verso l'elettrico è pericolosa, nel senso che non vi sono dubbi che la tecnologia ci sia, sia pronta, ma la velocità in cui ciò avviene, o viene richiesto che avvenga dai governi, è un rischio per i consumatori e per l'industria, perché le infrastrutture, le risorse e i costi che l'elettrificazione porteranno con sé sono alti. Acquistare un'auto elettrica costa oggi il 50% in più rispetto a una vettura tradizionale. Ma se guardiamo al quadro globale la tecnologia c'è e dobbiamo fare qualcosa" ha sottolineato Hallmark rilevando che "La maggior parte dei Paesi, o delle grandi città, sta portando avanti politiche per ridurre l'utilizzo di vetture a combustione e tutte le ricerche mostrano come i consumatori siano sempre più rivolti a vetture sostenibili. Come azienda non possiamo investire su prodotti che sono in declino e dunque è ovvio puntare sulle auto elettriche".



