'Ciclabili umane' in città per chiedere sicurezza ciclisti

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Si è tenuta oggi in molte città d'Italia la manifestazione "Ciclabile umana": i ciclisti si sono disposti con i loro mezzi lungo una pista ciclabile, per impedire la sosta selvaggia e il transito di mezzi a motore, e ribadire che la sicurezza di chi pedala va salvaguardata. Ci sono state Ciclabili umane a Milano, Torino, Cagliari, Treviso, Firenze, Roma e Napoli. A Bologna la manifestazione si era già tenuta venerdì 20 gennaio.



L'iniziativa per la sicurezza di chi pedala è una forma di flash mob ideata dai cicloattivisti di Milano a novembre 2022, e poi diffusasi in altre città. La Ciclabile umana sostiene anche le "Città 30", cioè il limite di 30 km all'ora nei centri urbani per i mezzi a motore, già imposto dal alcuni Comuni. (ANSA).