Giornata bici: Premio dell'Onu all'italiana Pinar Pinzuti

Il Premio delle Nazioni Unite per la Giornata mondiale della bicicletta del 3 giugno (World Bicycle Day), istituito nel 2018, quest'anno è stato conferito all'italiana Pinar Pinzuti, di Milano, coordinatrice internazionale del movimento Fancy Women Bike Ride. Da 9 anni a questa parte Pinzuti porta in sella le donne di tutto il mondo in occasione della Giornata mondiale senz'auto, la terza domenica di settembre. Le partecipanti sono invitate a indossare il loro vestito più bello, per colorare di allegria e femminilità le strade cittadine.



Il premio, dal valore simbolico, arriva dopo circa un mese dal conferimento di un riconoscimento alla Pinzutida parte del Ministero dell'Ambiente tedesco come buona pratica per l'impegno e i risultati raggiunti nel perseguimento dell'equità di genere nella mobilità.



"Sono molto felice di questo riconoscimento" ha dichiarato Pinzuti a Bikeitalia.it, "ma il premio più bello sarebbe se tutte le città del mondo si impegnassero a realizzare almeno una giornata all'anno in cui le strade fossero libere dalle auto, per permettere ai cittadini di ogni età di vivere in prima persona gli spazi delle proprie città in armonia e comunione.



Considerando anche le sfide energetiche che ci troviamo ad affrontare, sarebbe un passo fortemente auspicabile".



"La nostra motivazione principale al World Bicycle Day è quella di sradicare l'analfabetismo ciclistico mondiale, che attualmente si attesta al 50% - dichiara Leszek Sibilski, ideatore della Giornata Mondiale della Bicicletta delle Nazioni Unite -. Inoltre, abbiamo bisogno di potenziare i leader e le organizzazioni ciclistiche ad ogni livello possibile della nostra società globale. Ci auguriamo che la nostra comunità globale incontri i nostri sforzi a braccia aperte, promuovendo la bicicletta per un beneficio reciproco, per creare una vera rivoluzione pulita e verde della bicicletta per le prossime generazioni".