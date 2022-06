Giornata bici: il 16% degli italiani pratica cicloturismo

Sono 8 milioni gli italiani interessati al cicloturismo, pari a circa il 16% della popolazione maggiorenne. Il Trentino-Alto Adige si dimostra come la regione più matura in termini di offerta turistica, e il Nord-Est la destinazione scelta più frequentemente (32% tra le mete cicloturistiche). Sono alcuni dei dati che emergono dalla seconda ricerca "Ecosistema della Bicicletta" realizzata da Banca Ifis e presentata nell'ambito dell'"Italian Green Road Award - Oscar del Cicloturismo Italiano".



La maggiore accessibilità alle e-Bike per prezzo, performance e comfort la rendono più abbordabile anche dalle fasce di popolazione meno allenate o meno giovani e incentivano forme di turismo alternativo e più sostenibili come il cicloturismo e la mobilità dolce.



Sono 4.900 percorsi adatti alle due ruote in Italia, per una lunghezza complessiva di 90.000 km. Gli operatori turistici con un'offerta cicloturistica sono 4.940, e 4.550 gli alberghi che mettono a disposizione servizi dedicati alla bicicletta. Questi ultimi sono sempre più richiesti: 9 in totale quelli usualmente inclusi nei pacchetti turistici e 4 quelli più utilizzati dal cicloturista: noleggio della bicicletta, tour di gruppo, alloggio e copertura assicurativa. Il servizio destinato a crescere di più è la guida turistica. Questo fermento porta il 90% degli operatori turistici italiani a prevedere una crescita dei ricavi da cicloturismo.