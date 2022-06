Giornata bici: per Fiab "ridisegna il futuro"

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "La bici ridisegna il futuro" è lo slogan scelto quest'anno dalla Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta (la rete che raccoglie le associazioni ciclistiche italiane) per la Giornata mondiale della bicicletta, che si celebra il 3 giugno. Lo slogan è direttamente ispirato al messaggio della European Cyclists Federation "How will the bicycle shape our future?" (Come la bici ridisegnerà il nostro futuro?).



«Il mondo sta cambiando e la dipendenza dai combustibili fossili sta causando enormi danni al pianeta, al clima globale, così come alla nostra pace e alla nostra sicurezza - commenta il presidendella Fiab, Alessandro Tursi -. Tutti, semplici cittadini e decisori politici, siamo chiamati a scelte consapevoli. La bicicletta è una soluzione climatica, energetica, sociale e urbanistica fondamentale, e come tale deve diventare una priorità. Il nostro messaggio per il 3 giugno intende quindi essere un esplicito invito a pedalare insieme verso un futuro più sicuro, più sano e più sostenibile».



Secondo la Fiab, "gli ultimi due anni hanno contribuito a una nuova presa di coscienza sull'importanza e sulle opportunità offerte dalla bicicletta: sempre più persone usano le due ruote nelle nostre città tutti i giorni e nuove risorse finanziarie sono state stanziate per la mobilità ciclistica, mentre altre si auspica possano arrivare. Intanto, la rapida diffusione dell'e-bike che ha ampliato enormemente la platea di utenti e l'avvento delle cargo-bike per le consegne in città rappresentano già il cambiamento in atto". (ANSA).