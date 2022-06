Giornata bici: Subito, mountain bike e e-bike le più cercate

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Le bici più ricercate in Italia nel 2021 sono state le Mountain bike, seguite nell'ordine da E-bike, Bici da corsa, Gravel, Enduro, Mountain bike elettrica, Bici pieghevole, BMX, Graziella, Bici da donna. Lo rivela il sito di compravendita online Subito.it, in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, il 3 giugno.



Subito.it registra un trend di crescita a doppia cifra anche rispetto a un anno straordinario come il 2020: 60 milioni di visite nella categoria Biciclette nel 2021, con un +10% rispetto all'anno precedente. Complice probabilmente anche la scarsa disponibilità del nuovo, anche i dati di vendita sono impressionanti: su Subito nel 2021 è stata venduta 1 bicicletta ogni 2 minuti, per un totale che sfiora i 250.000 pezzi.



Continua anche la crescita inarrestabile delle e-bike, +14,8% di ricerche, mentre sembrano rallentare i monopattini elettrici, con un -3,4% rispetto all'anno precedente.Considerando i costi ambientali di produzione di una bici nuova, mediamente l'acquisto di una bici usata permette di risparmiare l'emissione in atmosfera di 99 kg di CO2, che diventano 82kg per una MTB o 47kg per una bici da bambino.



I motivi di questa crescita di interesse per la bici in Italia secondo Subito sono la sempre più forte sensibilità verso la sostenibilità, ma anche la scoperta di nuove abitudini dovute alla pandemia e i bonus e agli incentivi governativi. (ANSA).