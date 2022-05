La città senza auto tema di Mobilitars a Reggio Emilia

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il 26 e al 27 maggio 2022, torna MobilitARS, il simposio dedicato alla gestione della mobilità urbana, che quest'anno si terrà in presenza a Reggio Emilia presso il Centro Loris Malaguzzi a Reggio Emilia, organizzato da Bikenomist in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia.



Focus della seconda edizione di MobilitARS sarà la città senz'auto per la transizione ecologica e vedrà tra gli interventi di apertura quello del Ministro della Mobilità e delle Infrastrutture Sostenibili Enrico Giovannini.



MobilitARS 2022 torna dopo il successo della prima edizione del 2021, svoltasi completamente online a causa delle restrizioni sanitarie, che ha coinvolto più di 40 relatori selezionati tra accademici, tecnici e amministratori che hanno presentato le proprie soluzioni per la città sana e resiliente a oltre 1.300 spettatori virtuali collegati da tutta Italia per le 4 mattinate di simposio.



"La sfida della gestione della mobilità urbana nel terzo millennio dovrà bilanciarsi tra un bisogno di efficienza e di offrire risposte alle crisi energetica, ambientale e climatica che stiamo vivendo. Per questo motivo il tema portante di questa edizione sarà la "Città senz'auto" per provare a immaginare un nuovo modo di muoversi e un utilizzo differente dello spazio urbano" ha commentato Paolo Pinzuti, CEO di Bikenomist e direttore di MobilitARS. (ANSA).