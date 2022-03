Duferco: 26 milioni per potenziare rete ricarica elettrica

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Duferco Energia ha ottenuto un finanziamento di 26 milioni con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Crédit Agricole Italia (Cai) e Banca Europea per gli Investimenti (Bei), per ampliare con circa 1.800 nuove colonnine la rete nazionale di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.



Cdp e Cai hanno rispettivamente concesso due linee da 13 milioni di euro, ognuna delle quali si avvale per 10 milioni della provvista Bei. Inoltre, le varie tranche del finanziamento sono assistite dalla Garanzia Green di Sace all'80%.



Il progetto prevede l'installazione di colonnine di ricarica ultrarapida, rapida e normale e relativa connessione alle reti di distribuzione, ubicate principalmente nelle regioni del centro e nord Italia. La sostenibilità e la lotta al climate change sono le priorità per tutte le istituzioni coinvolte nel progetto.



L'operazione è inoltre sostenuta dalla Commissione Europea attraverso la Debt Instrument e Transport Blending Facility con i fondi del Meccanismo per Collegare l'Europa (CEF-Connecting Europe Facility) attraverso investimenti in infrastrutture volte alla promozione della crescita competitiva e lavorativa in Europa. (ANSA).