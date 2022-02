Italia in fondo a classifica Green cities, Napoli ultima

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Napoli è all'ultimo posto su 36 grandi città europee nella classifica su mobilità urbana e la qualità dell'aria della campagna Clean cities, promossa da ong, associazioni e think tank ambientalisti. E anche le altre metropoli italiane analizzate sono a fondo classifica: Milano al 20esimo posto; Torino al 23esimo e Roma al 32esimo. "Le città italiane potevano uscire dalla pandemia trasformate in meglio: meno inquinamento dell'aria, meno auto in circolazione, più bici e trasporto pubblico. Purtroppo non hanno raccolto la sfida e spesso hanno fatto passi indietro", afferma Claudio Magliulo di Clean Cities Italia.



Anche le città più virtuose non sono state promosse a pieni voti e sono lontane dal raggiungere una mobilità a emissioni zero entro il 2030. Oslo che è al primo posto della classifica, ha un punteggio solo del 71,5%, Amsterdam è seconda con il 65,5%. Helsinki terza con il 64,2%. Milano, prima tra le italiane si ferma a 51,1%, Napoli è la peggiore con 37,8%.



Alcune città europee hanno dimostrato che "si può reinventare lo spazio urbano nel tempo di una stagione", osserva Magliulo: "Parigi ha ad esempio investito nella riduzione drastica del traffico veicolare e nella promozione della mobilità pedonale e ciclistica. E così facendo è riuscita a strappare a Stoccolma il quinto posto in classifica, tallonando le altre capitali scandinave".



La Clean Cities Campaign è una coalizione europea che ha come obiettivo una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030 e vi aderiscono, tra gli altri, Legambiente, Transport&Environment, Cittadini per l'aria e Kyoto Club.



