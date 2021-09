Settimana mobilità sostenibile, in salute dopo la pandemia

Inizia giovedì 16 settembre la Settimana europea della mobilità sostenibile, che andrà avanti fino a mercoledì 22. La Settimana è una campagna della Commissione europea per sensibilizzare i cittadini degli stati sulla mobilità urbana sostenibile: mobilità attiva (piedi e bici), trasporto pubblico, micromobilità elettrica. Il tema di quest'anno è "Sicuri e in salute con la mobilità sostenibile", e ricorda le difficoltà affrontate dall'Europa e dal mondo per la pandemia. Covid-19 e lockdown hanno spinto fortemente la mobilità attiva e quella a basse o zero emissioni, e questo trend richiede un'ulteriore promozione.



La Settimana europea si tiene ogni anno dal 16 al 22 settembre, e culmina con la Giornata mondiale senza auto (Car-Free Day) il 22. Le autorità locali sono invitate a sperimentare nuove misure, promuovere nuove infrastrutture e tecnologie, misurare la qualità dell'aria e sensibilizzare il pubblico.



Secondo la Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab), nell'ultimo anno c'e' stato in media un aumento del 30% degli spostamenti in bici nelle citta' , sono state acquistate 2 milioni di 2 ruote, e c'e' stato un boom delle elettriche (che evitano sudore e fatica) e delle pieghevoli (che si portano in bus e treno come una valigia). Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato che a fine anno sarà emanato il Piano nazionale della mobilità ciclista, previsto dalla legge 2 del 2018 sulla ciclabilità e finora mai preparato.



In Italia, in occasione della Settimana si tiene il tradizionale Giretto d'Italia, l'iniziativa di Legambiente che premia i comuni dove si usa di più la mobilità pulita. Nei 29 Comuni aderenti, per partecipare è sufficiente recarsi a scuola o a lavoro in bicicletta, monopattino, motorino elettrico, monowheel, e-bike, hoverboard o segway, passando per uno dei check-point predisposti. I dipendenti in smart working potranno partecipare tramite "check-point virtuale", rispondendo a un sondaggio online. Risulterà vincitore il Comune che, tra le 6.00 e le 10.00 del mattino, avrà totalizzato il maggior numero di spostamenti green.