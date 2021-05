Giovannini, firmato il decreto sui mobility manager

"Con il ministro Cingolani abbiamo firmato proprio ieri il decreto sull'istituzione del mobility manager nelle imprese e nelle istituzioni con oltre di 100 addetti, e non più 300". Lo afferma il ministro dei Trasporti e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, all'evento ANSA "Abitare il futuro: quali infrastrutture per una mobilità sostenibile". Questo vuol dire, spiega il ministro, "l'opportunità di ripensare i tempi della città, i tempi del movimento, delle scuole, delle persone. Non dobbiamo solo inseguire i cambiamenti, ma possiamo gestire questo elemento che incide moltissimo sulla qualità della vita".