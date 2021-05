Generali investe in Ridemovi ed entra nella micromobilità

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Generali investe in Ridemovi, azienda che opera in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l'offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici.



L'investimento è stato perfezionato per il tramite di un fondo di investimento specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del Gruppo Generali. Generali Insurance Asset Management ha curato tutte le fasi della transazione in qualità di investment advisor del fondo. Ridemovi è presente in 17 città in Italia e Spagna con circa 30.000 mezzi, 2 milioni di utenti e 1 miliardo di chilometri percorsi in soli 3 anni di attività, offrendo così una soluzione per la mobilità urbana a basse emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici.



L'ingresso di Generali consentirà a Ridemovi di estendere il parco mezzi a circa 70.000 unità, rafforzare ulteriormente la leadership in Italia e Spagna e aprire nuovi mercati in Europa ed extra Ue. La crescita della flotta sarà focalizzata principalmente sui mezzi elettrici. (ANSA).