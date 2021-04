Giovannini, pronto il decreto sul mobility manager (2)

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Per Giovannini "il tema della flessibilità degli orari, in vista delle riaperture a settembre, deve coinvolgere tutti i soggetti locali. Senza un coinvolgimento di tutti, non si cambia la vita delle città.



Occorre distribuire gli orari di lavoro e delle scuole". Il ministro ha spiegato di aver creato per questo al ministero "una consulta con imprese, sindacati e reti di cittadini".



Nel Pnrr inoltre sono stati inseriti fondi per "piattaforme digitali in grado di connettere i diversi sistemi di trasporto, per offrire ai cittadini servizi di mobilità integrati". (ANSA).