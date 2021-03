Verso record mondiale per l'aereo elettrico di Rolls-Royce

Rolls-Royce ha completato con successo il rullaggio del suo aereo 'Spirit of Innovation', l'ultima pietra miliare nel suo percorso per diventare l'aereo completamente elettrico più veloce del mondo. Nel renderlo noto con un comunicato, la società motoristica britannica spiega che "uscito dall'hangar per la prima volta, l'aereo ha percorso una pista spinto dal suo potente propulsore elettrico da 500 cavalli (440kw) e dalla più recente tecnologia di stoccaggio dell'energia, sviluppata per stabilire il record mondiale di velocità e consentire lo sviluppo di una nuova generazione di concetti di mobilità aerea urbana".



Il rullaggio dell'aereo, si legge nella nota, "è un test cruciale dell'integrazione del sistema di propulsione, in previsione dell'effettiva prima prova di volo, prevista in primavera. Quando sarà a piena potenza la combinazione del gruppo propulsore elettrico e sistema avanzato di batterie porterà l'aereo a volare a più di 480 km orari, stabilendo un nuovo record mondiale di velocità per il volo elettrico.



"Il Regno Unito - spiega il ministro nel governo britannico per le imprese e i consumator Paul Scully - si è impegnato a realizzare emissioni di carbonio nette zero entro il 2050.



Mediante contributi governativi per ricerca e sviluppo, puntiamo a stimolare innovazioni vincenti nel settore dell'aerospazio".



Il Direttore di Rolls-Royce Electrical, Rob Watson, ha osservato che "l'elettrificazione del volo è una parte importante della nostra strategia di sostenibilità, dato che puntiamo a zero emissioni nette di carbonio entro il 2050".