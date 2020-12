Avis lancia formula noleggio auto più monopattino elettrico

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Avis Budget Group aggiunge gli e-scooter alla sua offerta per i propri clienti lanciando, in collaborazione con e-Monho, le soluzioni di mobilità 'Avis Urban Way', 'Budget Freestyle' e 'Maggiore free 2 Go'.



Attraverso la sua partnership con e-Monho, Avis Budget Group offre una soluzione di mobilità completa che consente ai clienti di viaggiare in auto ma anche fornire una soluzione di viaggio senza interruzioni per muoversi nel centro della città evitando il traffico e i blocchi stradali con un mezzo igienizzato, eco-friendly, leggero e comodo da trasportare. È la nuova proposta di Avis Budget Group, che abbina l'auto al monopattino elettrico per una soluzione di viaggio più snella e connessa.



La nuova formula sarà inizialmente disponibile a Roma e Milano negli uffici di noleggio Avis, Budget e Maggiore di Fiumicino, Stazione Termini, Malpensa, Linate e Stazione Centrale. Avis Budget Group offre due le opzioni in abbinata al noleggio auto: 12 euro al giorno o 49 euro per la tariffa mensile. I monopattini elettrici, a disposizione dei clienti che sceglieranno le formule 'Avis Urban Way', 'Budget Freestyle' e 'Maggiore free 2 Go', sono certificati con marchio CE e conformi alla legislazione europea. Ogni e-scooter ha una carica che dura per un raggio di 30 chilometri ed è leggero e molto semplice da utilizzare. Avis Budget Group ha introdotto Avis Safety Pledge, Budget Worry-Free Promise e 'L'impegno di Maggiore per la sicurezza', e ha collaborato con RB, i produttori di Napisan in Italia, per migliorare tutte le procedure di pulizia e sanificazione. (ANSA).