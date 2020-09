Bonus bici: Costa, il 5 settembre in Gazzetta Ufficiale

Il decreto attuativo per il bonus mobilità è stato registrato domenica scorsa alla Corte dei Conti "e sabato 5 settembre sarà finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale. Non nascondo che ci siano stati degli intoppi amministrativi, che comunque con il lavoro a pieno ritmo in tutto il mese di Agosto abbiamo superato". Lo annuncia il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa in un post su Facebook sottolineando che il fondo è stato quasi raddoppiato: da 120 a 210 milioni spiegando che dal 5 settembre partiranno i 60 giorni necessari alla società per finire il portale e assicurare la possibilità di utilizzare queste risorse aggiuntive che, grazie a un assestamento di bilancio, saranno operative affinché nessuno rimanga indietro" . Dal 4 novembre, dunque, al via i rimborsi e, dice, "nessun click day".