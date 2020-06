Rentandfit, un sito per noleggiare bici in tutta Italia

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Nasce rentandfit.com, la piattaforma made in Italy interamente dedicata al noleggio delle biciclette, in vacanza come in città.



Rent&Fit mette in contatto noleggiatori di biciclette selezionati, inclusi negozi specializzati e strutture ricettive che offrono il servizio di noleggio, e utenti, da chi si sposta in bici in città per tragitti medio-lunghi, ai ciclisti occasionali fino a chi desidera provare l'ultimo modello da downhill.



Se si è alla ricerca di una bici, sarà sufficiente accedere al sito www.rentandfit.com, selezionare la zona per il noleggio, i giorni di utilizzo e il tipo di bicicletta. A disposizione un'ampia gamma di modelli: bici elettriche, per fare più chilometri con meno sforzo, mountain bike, per gite in montagna o in mezzo al verde, e citybike, per dire addio a code e assembramenti sui mezzi pubblici.



Dopo aver scelto la soluzione più adatta alle proprie esigenze, basta effettuare il pagamento tramite carta di credito e recarsi presso il noleggiatore per iniziare a pedalare. Per i noleggiatori è altrettanto semplice farsi trovare: visibilità a livello nazionale garantita senza costi d'iscrizione né canoni mensili.



Il servizio è già attivo in Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto, che insieme intercettano oltre il 50% del movimento cicloturistico in Italia. Rent&Fit sarà disponibile a breve nelle altre regioni italiane e punta a espandersi presto anche all'estero. (ANSA).