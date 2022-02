Onu, minacce incombenti da incendi e inquinamento acustico

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Incendi mortali, inquinamento acustico e i tempi che interrompono i cicli di vita: sono le minacce ambientali incombenti secondo l'ultimo rapporto "Frontiers report" diffuso dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep). Questa è la quarta edizione del "Rapporto Frontiere", pubblicato per la prima volta nel 2016 con un'allerta sul rischio crescente di malattie zoonotiche, quattro anni prima dello scoppio della pandemia di Covid-19.



"Il Rapporto Frontiers identifica e offre soluzioni a tre questioni ambientali che meritano attenzione e azione da parte dei governi e della gente più in generale", osserva Inger Andersen, direttore esecutivo dell'Unep. "Inquinamento acustico urbano, incendi e cambiamenti fenologici - i tre temi di questo rapporto Frontiers - sono questioni che evidenziano l'urgenza di affrontare la triplice crisi planetaria del cambiamento climatico, dell'inquinamento e della perdita di biodiversità".



