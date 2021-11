Violenza donne: Mite,su orologio per clima numero verde 1522

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il ministero della Transizione ecologica (Mite) aderisce alla campagna "Libera puoi" della Presidenza del Consiglio: oggi, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'orologio per il clima che campeggia sulla facciata del Mite riporta il numero verde antiviolenza e anti stalking 1522. Lo rende noto il dicastero.

L'iniziativa, spiega il comunicato, "ha visto la presenza della sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana, della capodipartimento Maria Carmela Giarratano, della consigliera diplomatica Serena Lippi e della rappresentante del Ram (Reparto Ambientale Marino) Comandante Marilisa Lombardi.

"La lotta a questo fenomeno deve essere una priorità - ha detto la sottosegretaria Fontana, riferisce la nota - In Italia si registra nel 2021 un caso di femminicidio ogni 72 ore, il 40% di tutti gli omicidi. Un dato allarmante, che deve essere da monito per tutti, tutti i giorni, per tutelare, prevenire e sostenere le vittime. Nel biennio 2017-2018 il 63% delle donne uccise per femminicidio non aveva riferito ad alcuna persona o autorità le violenze pregresse subite. Lo Stato c'è, lavorando non solo il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma tutti i giorni, con le nostre scelte, le nostre responsabilità. Nessuna Donna deve sentirsi più sola.

Mai più", conclude la nota. (ANSA).