Clima: Ue, 1000 miliardi di investimenti all'anno per target 2030

"Per centrare i nostri obiettivi sulle emissioni al 2030 avremo bisogno di circa 360 miliardi di euro in più di investimenti nei settori dell'energia e dei trasporti ogni anno. Vorrei sottolineare che si tratta di investimenti aggiuntivi. Il fabbisogno totale di investimenti arriva a circa mille miliardi all'anno". Lo ha detto martedì 28 il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo alla conferenza organizzata da Generali per la presentazione dello Sme EnterPrize dedicato alle Pmi europee. Gentiloni ha evidenziato che "la mobilitazione dei finanziamenti privati sarà cruciale" per "raggiungere questo obiettivo" e "i responsabili politici possono fornire i giusti incentivi per guidare capitali privati" con programmi come InvestEu.