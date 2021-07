Piano transizione eco, 5 obiettivi da clima a bioeconomia

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - La Proposta di piano per la transizione ecologica si articola su cinque macro-obiettivi condivisi a livello europeo: neutralità climatica; azzeramento dell'inquinamento; adattamento ai cambiamenti climatici; ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia. Lo si legge sul sito del governo dopo la riunione di questa mattina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica.



Otto gli ambiti di intervento previsti, per i quali verranno costituiti appositi gruppi di lavoro: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile; 3) miglioramento della qualità dell'aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; 6) ripristino e rafforzamento della biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell'economica circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.



(ANSA).