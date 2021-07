Von der Leyen, da Pnrr Stati finora 200 miliardi al clima

Sono 200 i miliardi di euro che i 22 piani nazionali per la ripresa approvati dalla Commissione europea dedicano alle misure verdi. I conti li ha fatti la presidente dell'Esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, partecipando a un webinar della European University Institute School of Transnational Governance.



Parlando delle risorse che l'Ue mette a disposizione della transizione ambientale, von der Leyen ha dichiarato che "i primi 22 piani nazionali approvati dalla Commissione impegnano risorse complessive per 200 miliardi di euro in misure verdi, come trasporti non inquinanti ed efficienza energetica".