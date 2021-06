Parmitano, l'ambiente è fra le prime sfide da vincere

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - L'ambiente è una delle principali sfide da affrontare, per l'Italia come per il resto del Pianeta: lo ha detto oggi l'astronauta Luca Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) intervistato nella due giorni di Sky TG24 "Live In Firenze".



"Come tutti gli astronauti sono innamorato del nostro Pianeta e la sfida che dobbiamo assolutamente vincere è quella dell'ambiente": questa, per AstroLuca, è prima di tutto una sfida "di civiltà, che deve partire dal "comprendere che tutto il territorio è nostro, compresi gli spazi pubblici perché anche questi appartengono alla comunità".



Quanto ai capi di governo, l'astronauta li porterebbe tutti nello spazio "perché vedano con i loro occhi la bellezza e la fragilità del nostro pianeta" e "la linea sottile dell'atmosfera fra lo spazio e la vita", ha detto ancora l'astronauta. Così, ha proseguito, i leader "potrebbero osservare con i loro occhi il cambiamento climatico che sta avvenendo. Negli ultimi dieci anni ho visto incrementare fenomeni sempre più violenti, come le ondate di caldo, e deve essere capito che questo è l'effetto delle attività umane". Per AstroLuca chi è alla guida dei governi deve considerare che "la tutela dell'ambiente è un investimento" e "dovrebbe essere un terreno fertile per gli imprenditori". (ANSA).