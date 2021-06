Con 224 sì l'Aula del Senato dà il via libera al ddl per l'inserimento della tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi in Costituzione. Non ci sono stati voti contrari, gli astenuti sono stati 23, tra questi il gruppo compatto di Fratelli d'Italia. Il provvedimento passa all'esame della Camera, poiché si tratta di ddl costituzionale avrà bisogno di quattro letture.