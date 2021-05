Cingolani, commissione Via lavori 7 giorni su 7

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Nessuno vuole eliminare la Via", la Valutazione di impatto ambientale; ma "vorrei una Via che abbia tempi certi e soprattutto vorrei una commissione che sia fatta da gente che lavora 7 giorni su 7". Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in audizione in commissione Ecomafie parlando di semplificazioni e del decreto che presto dovrebbe esser pronto.



"Che la Via duri in media mille giorni non è accettabile - osserva - così come non accettabile che ci siano i furbi".



"Vorrei che la commissione Via lavorasse 7 giorni su 7, e non uno a settimana, con 7 persone che lavorano 7 giorni, e non 20 che ne lavorano soltanto uno".



Poi sulla "nuova commissione Via" afferma che "sta lavorando in modo efficace" ma i tempi sono ancora troppo lunghi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza; la nuova commissione "sta facendo un buon lavoro", però "dobbiamo capire come potenziarla". Per ottenere un'accelerazione del processo di autorizzazione "possiamo usare la commissione Pniec che già c'è, e lavora con persone a tempo pieno"; oppure "come viene proposto da qualcuno creare una sottocommissione Via arricchendola di persone" per aumentare di 10 volte la velocità e l'efficacia del lavoro. (ANSA).