Cingolani, transizione ecologica sarà maratona di 30 anni

(ANSA) - BERGAMO, 14 MAG - "La transizione ecologica che si svilupperà nei prossimi trent'anni sarà una maratona, non uno sprint. Il Recovery Plan non è la soluzione, serve solo ad immettere risorse e partire bene". E' quanto ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che ha aperto - in videocollegamento - a Bergamo la rassegna 'Bergamo Next Level', organizzata da Università degli studi di Bergamo e Pro Universitate Bergomenesi.



"Siamo davanti ad una trasformazione epocale - ha aggiunto - per affrontare la quale serve transare a un sistema burocratico più efficace". La direzione indicata da Cingolani è quella verso un pianeta sano, con persone in salute e una società giusta, attraverso le 6 missioni individuate dal Piano: digitalizzazione del Paese (che vale 40 miliardi di euro di investimenti), transizione ecologica (70 miliardi), infrastrutture (40 miliardi), ricerca e istruzione (oltre 20 miliardi), coesione e salute. "Dobbiamo accelerare i giusti cambiamenti in questi settori", ha aggiunto il ministro. (ANSA).