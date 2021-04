Recovery: WWF, aggiungere 10 miliardi da piano complementare

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Il PNRR trasmesso alle Camere è un passo significativo ma non basta per una la rivoluzione verde che ha bisogno di una spinta ulteriore sull'energia, sulla biodiversità, sul territorio, l'economia circolare e l'agricoltura biologica.



Per questa ragione il WWF chiede al Governo di usare anche una quota significativa, almeno 10,6 miliardi di euro dei 30 della programmazione complementare al PNRR per tentare di superarne alcuni limiti e integrare e rafforzare i contenuti del Piano nelle scelte per la rivoluzione verde e la transizione ecologica, in campi quali la conservazione della biodiversità, le energie rinnovabili e il contrasto ai cambiamenti climatici, la tutela del territorio, l'economia circolare e l'agricoltura biologica". Lo scrive il WWF in un comunicato. (ANSA).