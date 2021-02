G20: si cercano 3 giovani rappresentanti Italia a Youth 20

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - In collaborazione con il Governo italiano e il Ministero degli Esteri, Young Ambassadors Society (YAS), associazione no-profit che promuove dialogo e la cooperazione tra i giovani nel mondo, sta selezionando tre delegati che rappresenteranno l'Italia a Youth 20 (Y20), l'evento del G20 dedicato ai giovani che si terrà, per la prima volta in assoluto, in Italia, dal 19 al 23 luglio.



Youth 20 è una piattaforma inclusiva di dialogo che ha l'obiettivo di consentire alle nuove generazioni di esprimere le loro idee e visioni per il futuro ai Capi di Stato e di Governo del G20. I temi da affrontare, risultato di un'indagine condotta da YAS lo scorso anno fra più di 10.000 giovani italiani, sono: Inclusione; Sostenibilità, cambiamento climatico e ambiente; Innovazione, digitalizzazione e futuro del lavoro.



Per diventare delegati per l'Italia è necessaria un'età compresa fra i 18 e i 30 anni. Tutti i giovani che lo vorranno potranno presentare la propria candidatura su: https://www.youngambassadorssociety.it/application2021y20/ entro e non oltre il 28 febbraio 2021. I tre delegati scelti saranno parte attiva nella preparazione del Summit, con ricerche propositive sui temi trattati, partecipando a negoziazioni e incontri online, scrivendo policy papers e confrontandosi con un ambiente internazionale. (ANSA).