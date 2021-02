Draghi: FFF, la transizione ecologica è dovere e opportunità

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Abbiamo scritto un messaggio al professor Draghi: in questo anno in cui l'Italia è chiamata a fare la storia, la transizione ecologica è non solo un dovere imprescindibile per difendere i diritti delle future generazioni - cari al presidente incaricato -, ma è anche la più grande opportunità per risollevare l'economia e creare nuovo lavoro. E gli investimenti necessari devono essere portati avanti ad ogni costo, 'whatever it takes'". Lo scrive in un comunicato Fridays For Future Italia, il movimento di Greta Thunberg.



La lettera, spiega il movimento, verrà consegnata nel pomeriggio dalle altre associazioni ambientaliste che sono state convocate per le consultazioni.



"Durante questi ultimi giorni di consultazioni per la formazione del nuovo governo - scrive FFF nel comunicato -, abbiamo sentito nominare tante emergenze. La crisi climatica, tuttavia, considerata dagli scienziati la più grande minaccia alla sopravvivenza della nostra civiltà, non sembra essere una delle urgenze al tavolo delle trattative, stando a quanto riportato dai media". (ANSA).