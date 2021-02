Recovery: Legambiente propone ferrovie e riqualificazione

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Legambiente, nel giorno dell'audizione in Parlamento in Commissione Ambiente della Camera dei deputati, presenta il suo Recovery Plan.



Tra i progetti da finanziare, la ong indica l'Alta Velocità nel centro Sud, le reti ferroviarie di Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise, Campania, Sardegna, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia e Piemonte; l'elettrificazione dei porti; l'idrovia Padova Venezia; la chiusura dell'anello ferroviario di Roma; gli interventi per ridurre gli impatti ambientali nelle acciaierie, la riconversione del distretto dell'Oil&Gas di Ravenna, la riconversione delle centrali a carbone ancora attive e i progetti sull'agroecologia in Puglia, Umbria, Emilia Romagna e Trentino.



Quindi la realizzazione di digestori anaerobici per il trattamento della frazione organica differenziata, con produzione di biometano e compost di qualità, in ogni provincia in Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Marche, e Liguria e quelli per trattare gli scarti agricoli, i reflui zootecnici e i fanghi di depurazione.



E poi le delocalizzazioni degli edifici a rischio idrogeologico in Calabria, Sardegna e Umbria; la decarbonizzazione delle isole minori in Sicilia; la digitalizzazione nelle aree interne e una nuova fruibilità turistica ciclopedonale; la riqualificazione dell'edilizia popolare (messa in sicurezza ed efficientamento energetico) e degli istituti scolastici in Campania; il progetto integrato sulla "città adriatica" nelle Marche, la rigenerazione socio-economica delle quattro regioni del centro Italia colpite dal sisma.



Tra i progetti che l'associazione ambientalista boccia ci sono l'impianto di cattura e stoccaggio di CO2 proposto da Eni a Ravenna, il ponte sullo stretto di Messina, quelli legati alla produzione di idrogeno da fonti fossili, i nuovi invasi, gli impianti TMB di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, gli impianti di innevamento artificiale e di risalita al di sotto dei 1.800 metri, gli incentivi legati all'acquisto dei veicoli a combustione interna. (ANSA).