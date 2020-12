Manovra: 630 mln tutela suolo e lotta dissesto idrogeologico

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Ammontano a 630 milioni nei prossimi 7 anni gli investimenti infrastrutturali per il rafforzamento del settore, la tutela del suolo, la mitigazione ambientale, il contrasto al dissesto idrogeologico. Lo fa sapere il Mipaaf in una nota, subito dopo l'approvazione, oggi in Senato, della Legge di Bilancio 2021. Si confermano e si rafforzano gli investimenti per le infrastrutture irrigue, l'agricoltura di qualità, il contrasto al dissesto idrogeologico e la tutela di beni non rinnovabili come aria, acqua, suolo. (ANSA).