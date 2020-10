Progetto scuola Fusignano si aggiudica premio Ue

Ci sono anche gli alunni e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo L. Battaglia di Fusignano, piccolo comune romagnolo in provincia di Ravenna, tra i protagonisti del progetto Energy @ School, che si è aggiudicato il concorso europeo Regiostars 2020 - categoria 'cooperazione transfrontaliera' -, organizzato dalla Commissione Ue. L'annuncio è stato dato a Bruxelles in occasione della Settimana europea delle Regioni.



Energy @ School, finanziato dalla politica di coesione Ue attraverso il programma transfrontaliero Interreg, ha coinvolto 41 scuole primarie e secondarie di Italia, Austria, Germania, Ungheria, Croazia, Slovenia e Polonia, puntando a formare i giovani in vista della transizione ecologica dell'Europa verso le emissioni zero.



"L'idea innovativa e chiave è quella di migliorare l'efficienza energetica nelle scuole creando 'guardiani dell'energia' e coinvolgere tutte le parti in causa, dagli studenti agli insegnanti, passando per famiglie, personale, esperti e comuni, nella creazione di scuole 'energeticamente intelligenti'", ha spiegato la project manager dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Rita Ricci.



Un impegno premiato dalla Commissione Ue. "L'attività di sensibilizzazione ha portato a significativi miglioramenti dell'efficienza energetica per le scuole partecipanti e può essere facilmente implementato in altre regioni", scrive l'esecutivo comunitario, sottolineando che "il progetto ha dimostrato che dare ai giovani una maggiore responsabilità può essere efficace quanto costose misure di ristrutturazione" infrastrutturale.