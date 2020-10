Costa, 30mln per piantare alberi nelle nostre città

"Un albero tutela la biodiversità di un territorio, garantisce la funzionalità degli ecosistemi, contrasta i cambiamenti climatici, migliora la salute e il benessere dei cittadini, ha una funzione di assorbimento e stoccaggio di Co2, migliora la qualità dell'aria, abbassa le temperature urbane e per ultimo, ma non per importanza, rende belle le nostre città. Per questi motivi nella Legge Clima è stata prevista una norma sulla forestazione urbana. Poche ore fa la Conferenza unificata delle Regioni e Comuni ha dato l'ok al decreto attuativo che stanzia 30 milioni per finanziare, per due anni, progetti di forestazione urbana".



Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sottolineando che "chiaramente questi fondi saranno controllati e possono essere anche revocati nel caso in cui si riscontrino difformità tra l'esecuzione e la progettazione. Inoltre il ministero ammetterà solo piani dettagliati di gestione - spiega Costa - che prevedano la piantumazione e anche la gestione e la manutenzione delle aree verdi realizzate, per almeno 7 anni, e la sostituzione con nuovi alberi in caso non attecchiscano quelli piantati. Da oggi inizia il cammino per avere città più verdi e meno grigie!".