Costa, adesione Italia a impegno globale per la natura

"Impegno italiano su azioni urgenti per la salvaguardia della Biodiversità entro il 2030". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, annunciando l'adesione dell'Italia, al documento internazionale che impegna gli Stati ad azioni concrete e urgenti per la salvaguardia della natura e della salute delle persone. "Annuncio con soddisfazione che il presidente Giuseppe Conte ha aderito, a nome dell'Italia, alla 'Promessa dei Leader per la Natura', con l'impegno ad azioni urgenti entro il 2030 per contrastare la perdita di biodiversità". Il ministro è intervenuto con un video messaggio al Leader Event for Nature and People, organizzato dal Wwf, in collaborazione con Unep, UndP e Segretariato della Convenzione Onu sulla Biodiversità (Cbd). Tra gli impegni mettere al centro biodiversità, clima e ambiente nelle strategie di risanamento Covid e nel percorso di sviluppo mondiale.