Pe, trasparenza sui finanziamenti per proteggere le foreste

Più trasparenza per le istituzioni finanziarie Ue per tagliare il loro collegamento diretto o indiretto con attività che implicano la distruzione delle foreste. E' una delle proposte approvate dalla plenaria dell'Europarlamento nell'ambito della risoluzione non vincolante sulla protezione e ripristino degli ecosistemi forestali. I deputati chiedono alla Commissione di proporre una 'due diligence' per le istituzioni finanziarie, che impedirebbe a quelle con sede nell'Ue di essere collegate al degrado degli ecosistemi naturali. La Commissione, chiedono gli eurodeputati, dovrebbe inoltre stipulare accordi con i partner commerciali per catene di approvvigionamento 'pulite', con particolare attenzione alla deforestazione.