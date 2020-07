Clima: al via campagna Parlamento Ue a difesa del Pianeta

Attirare l'attenzione sui temi legati alla sostenibilità e al clima, per stimolare la partecipazione dei cittadini alla tutela del pianeta. È l'obiettivo della nuova campagna di comunicazione del Parlamento europeo in Italia, 'Voglio un pianeta così', cui si sono uniti attivisti, imprenditori e testimonial 'green'. Tra i personaggi pubblici che hanno aderito all'iniziativa ci sono Alessandro Gassman, Bianca Balti, Lorenzo Baglioni, Klaus-Tudor Laurini (in arte Klaus), Mario Tozzi, Licia Colò, e il gruppo musicale 'Eugenio in Via di Gioia', che dai loro canali social racconteranno il pianeta che vogliono, ossia un pianeta più sostenibile, più attento alle energie rinnovabili, alla qualità dell'aria, con cittadini più consapevoli dei danni ambientali causati dai cambiamenti climatici. La campagna #vogliounpianetacosì si articolerà in una serie di video sui canali social del Parlamento europeo in Italia, raccontando la percezione che gli italiani hanno delle tematiche ambientali e descrivendo realtà e progetti del nostro Paese per la promozione della sostenibilità. La campagna racconterà anche storie di start up impegnate per l'ambiente (come Too Good To Go, contro lo spreco alimentare; e Vaia, filiera solidale che da alberi abbattuti dal maltempo crea prodotti i cui proventi sono usati per ripiantare altri alberi), ed esperienze di tanti cittadini che si impegnano quotidianamente per una Terra più 'green'.