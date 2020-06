Coronavirus: Bei, 7,5 mld di investimenti per clima e sanità

La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha approvato 7,5 miliardi di finanziamenti per investimenti nella sanità e nel supporto di settori colpiti dalla pandemia nell'Ue. In Italia a beneficiarne saranno anche le imprese innovative e tre navi specializzate per la ricerca sul clima oceanografico. Lo rende noto la Bei in un comunicato.



Il board della Bei ha inoltre approvato il sostegno ad investimenti per l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica, il biogas e i trasporti ecologici In particolare, 3,2 miliardi di euro saranno destinati a investimenti nella sanità pubblica, strutture per anziani, settori più colpiti dalla pandemia, sistemi di credito in diversi Paesi e partner africani e a un piano di azione per il clima e fondi per imprese innovative in Italia.

Inoltre, 1,5 miliardi di euro finanzieranno progetti per i trasporti ecologici (ferrovie) e i veicoli elettrici, l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile e la ricerca.