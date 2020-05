Fase 2: Costa, io mi lavo le mascherine e le riuso

"Le mascherine di uso comune (non quelle per i sanitari) possono essere lavate e sanificate, e si possono usare fra le 10 e le 15 volte. Io uso il Napisan. Questo vuol dire che una famiglia media di 4 persone ne usa due o tre a persona al mese, una decina in tutto". Lo ha detto stamani il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, durante un dibattito su Facebook sulla biodiversità e il capitale naturale in Italia.



"Noi abbiamo proposto un accordo coi consorzi di filiera (per esempio Polieco, che tratta le plastiche), l'Ordine nazionale dei farmacisti e con l'Anci - ha aggiunto il ministro - per porre davanti alle farmacie e alla grande distribuzione dei contenitori a tenuta stagna dove riporre guanti e mascherine, per riciclarli e non gettarli".