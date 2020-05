Produttori vino Ue, riciclo vetro al 90% nel 2030

Il settore vitivinicolo collaborerà con l'industria degli imballaggi in vetro per raccogliere il 90% di tutte le bottiglie immesse sul mercato dell'Ue, per chiudere il ciclo entro il 2030. Lo rende noto Ceev, che rappresenta i grandi produttori di vino europei. Con questo obiettivo Ceev ha aderito all'iniziativa per l'economia circolare 'Close the Glass Loop', lanciata dalla Feve, la Federazione europea dei produttori di imballaggi in vetro. La raccolta del vetro nell'Ue attualmente è al 76%, e 8 europei su 10 preferiscono acquistare vino e liquori in vetro.