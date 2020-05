Clima: fondi italiani aderiscono ad 'Alleanza verde' europea

(ANSA) - BRUXELLES, 05 MAG - Cattolica Assicurazioni, Fondi BancoPosta e Poste Vita, Fondo Cometa, Inarcassa, Fondo Pegaso, Unipol, Cassa Nazionale Di Previdenza e Assistenza Forense sono i fondi italiani che hanno aderito all'Alleanza per la ripresa verde. Lanciata il 14 aprile su iniziativa del presidente della commissione ambiente dell'Europarlamento Pascal Canfin, a oggi l'Alleanza riunisce 270 europarlamentari, ministri, leader di imprese e associazioni di categoria "per lavorare e costruire piani di investimento verde post-crisi" e "preparare le nostre economie per il mondo di domani" nella cornice del Green Deal europeo. Nel settore finanziario l'Alleanza conta anche l'adesione di BNP Paribas Asset Management, AXA, Allianz, Santander e PensionDanmark. (ANSA).