Task force dei parlamentari della Lega sui temi ambientali

Un gruppo di parlamentari della Lega al Parlamento europeo, al Senato e alla Camera ha formato un gruppo di lavoro sui temi ambientali. Ispiratore dell'iniziativa è l'europarlamentare friulano Marco Dreosto, membro della Commissione Ambiente a Stasburgo. Lo rende noto in un comunicato l'europarlamentare trevigiano Gianantonio Da Re.



"Ringrazio moltissimo Marco Dreosto, capofila dell'iniziativa - scrive Da Re -, e gli altri colleghi del Gruppo ID/Lega in Parlamento Europeo e quelli della Lega in Italia alla Camera e Senato per l'ottimo lavoro che ci ha permesso di dar vita ad una sinergia tra Bruxelles e Roma per affrontare insieme le sfide di ambiente, biodiversità e cultura rurale".



L'obiettivo del progetto, aggiunge Da Re, è "creare una sorta di task force, ovviamente supportata da tecnici di settore, sulle tematiche legate alle politiche ambientali, che ci permetta di fare squadra tra l'Europa e l'Italia allo scopo di portare a casa il massimo risultato per il benessere del nostro territorio, anche in vista della stesura della nuova Politica Agricola Comunitaria 2021-2027".