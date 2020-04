Green deal: Commissione Ue si affida a BlackRock, Pe attacca

(ANSA) - BRUXELLES, 17 APR - Oltre 80 eurodeputati hanno presentato un'interrogazione scritta alla Commissione Ue sull'assegnazione di un contratto a BlackRock per uno studio sulle linee guida di finanzia sostenibile per le imprese. "BlackRock - si legge nell'interrogazione - è un'importante società di investimento nel mondo per il settore bancario e della produzione di energia basata sui combustibili fossili con asset valutati in 87,3 miliardi di dollari", che in passato "si è opposta all'approccio della Commissione" sull'impatto finanziario delle imprese sul cambiamento climatico.



Gli eurodeputati chiedono quindi alla Commissione se è consapevole che la decisione di assegnare lo studio a Blackrock comporta il rischio di "un conflitto di interessi economico", offre a un operatore americano "una grande capacità di influenzare le normative dell'Ue" e "mette a repentaglio la corretta attuazione del Green Deal nel settore finanziario". Tra i firmatari dell'interrogazione, presentata su iniziativa dell'eurodeputato francese Pascal Durand, anche gli italiani Sandro Gozi (Renew Europe) e Dino Giarrusso (M5s).(ANSA).