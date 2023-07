(ANSA) - TRIESTE, 09 LUG - Una porzione del fiume Zellina è risultata inquinata lungo via San Tommaso, a Carlino (Udine) per cause che sono rimaste sconosciute. Nella serata di ieri per fermare l'onda inquinante sono stati attivati uomini della Sala operativa della Protezione civile del Fvg (Sor), i volontari di Pc dei gruppi comunali di Carlino e di San Giorgio di Nogaro.



Sono stati dunque posizionati salsicciotti assorbenti per contenere la sostanza inquinante di cui non è ancora nota la natura. Le panne hanno la funzione di assorbire, la sostanza e di contenerne la diffusione. Hanno operato anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e sono giunti sul posto i tecnici dell'Arpa che hanno eseguito delle campionature. (ANSA).