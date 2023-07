(ANSA) - TEGGIANO (SALERNO), 02 LUG - Un protocollo d'intesa per la realizzazione del Parco Culturale Ecclesiale del Vallo di Diano, a sud di Salerno, finalizzato all'accoglienza dei pellegrini in vista del Giubileo 2025. A sottoscriverlo sono stati monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, Marta Ragozzino, direttrice Direzione Museale Regione Campania, e Francesco Cavallone, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano. Scopo prioritario dell'iniziativa è la creazione di nuovi e variegati servizi in tema di turismo religioso-naturalistico mirando ad un'offerta di qualità per poter intercettare importanti e nuovi flussi turistici.



Si mira a mettere in rete i beni non solo ecclesiali ma anche naturalistici con nuovi itinerari per valorizzare le chiese, i musei, le opere d'arte e le emergenze naturalistiche ed ambientali. "Il territorio del Vallo di Diano - dichiara Marta Ragozzino - é ricco di realtà storiche, culturali, artistiche, naturalistiche e ambientali. Miriamo, partendo dalla Certosa di Padula come volano, che tutto ciò si traduca in turismo mediante azioni sinergiche tra diverse istituzioni". (ANSA).