(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAR - Le sostanze chimiche hanno "un ruolo chiave" ma "l'inquinamento chimico ha superato i limiti di sicurezza a livello globale". Così l'Agenzia europea per l'ambiente nel rapporto 'Gestire l'uso sistemico delle sostanze chimiche in Europa', che mette in evidenza gli impatti negativi delle sostanze chimiche sulla salute e l'ambiente, il loro contributo alle emissioni di gas serra, l'ostacolo che a volte rappresentano per il riutilizzo o al riciclaggio.



L'Agenzia Ue raccomanda di promuovere prodotti chimici sicuri e sostenibili fin dalla progettazione, "sfruttando la capacità innovativa dell'industria chimica", l'eliminazione graduale degli usi di sostanze nocive che non sono essenziali, procedere a restrizioni delle sostanze chimiche per gruppi (come i Pfas, ad esempio), piuttosto che singolarmente, per accelerare la protezione dei cittadini e dell'ambiente. (ANSA).